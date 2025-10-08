Exposition Terra Incognita Riedisheim

Exposition Terra Incognita

13 rue de la paix Riedisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date :

Début : Mercredi 2026-03-13 14:00:00

fin : 2026-04-02 18:00:00



2026-03-13 2026-04-04

Voyager dans les tableaux de Mina Mond est comme voyager dans notre espace intérieur. Un espace intérieur parfois fragile. L’âme y est terre inconnue, parfois obscure, parfois lumineuse.

Mina Mond interroge ce monde par le prisme de l’autre monde, un monde extérieur à nous. Celui qui influe, qui reflue, qui nous remplit de bonté ou d’horreur. Ses tableaux, souvent de grandes dimensions, soigneusement remplis par une multitude de détails, sont des portails que chacun est libre de prendre. Que va-t-il y trouver ? Que va-t-il y découvrir ? Le mystère est entier et c’est une expérience propre à chacun. Mina Mond rend le voile perméable, elle peut donner une main mais c’est à ceux qui regardent que revient le travail de découverte.

Dans cette exposition, outre les peintures, seront présentées des gravures sur lino ou sur bois, des dessins, des aquarelles aux motifs universels, fragmentés et entrelacés à jamais avec la notion de vie.

Vernissage le vendredi 13 mars 2026 à 19h en présence de l’artiste.

Salle d’exposition accessible uniquement par un escalier. 0 .

13 rue de la paix Riedisheim 68400 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 65 94 74 bibliotheque@riedisheim.fr

