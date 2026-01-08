Exposition Terra Terre de Gianni Dessi au Polaris Centre d’Art Place Patricia Tranchand Istres

Exposition Terra Terre de Gianni Dessi au Polaris Centre d’Art

Du 14/02 au 04/04/2026 tous les jours.

Vernissage le 14 février à 11h. Place Patricia Tranchand Forum des Carmes Istres Bouches-du-Rhône

Gianni Dessi est peintre, sculpteur et scénographe, la mise en scène de l’exposition crée une pluralité de point de vue par des jeux chromatiques, le dialogue des œuvres dans l’espace fait la force de son travail.

Terra terre renvoie à l’utilisation de l’argile, malléable et surprenante dans la multiplicité des suggestions proposées, questionnant ainsi la matière et le geste de l’artiste, créant un univers tissé entre nature sauvage et nature humaine.

La scénographie de l’exposition est construite selon un parcours tracé au sol et sur les murs qui questionne notre appartenance et notre identité commune : Mare Media Terrarum, la Méditerranée



Exposition en partenariat avec Galerie Tirelli, Rome Vevey



Visite de l’exposition Terra Terre le vendredi 20/02 à 14h en compagnie des médiatrices du Polaris centre d’art sur inscription auprès de l’Office de tourisme d’Istres. .

Place Patricia Tranchand Forum des Carmes Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 17 10 contact.polariscentredart@ampmetropole.fr

English :

Gianni Dessi is a painter, sculptor and scenographer. The staging of the exhibition creates a plurality of viewpoints through chromatic interplay, and the dialogue between the works in the space is the strength of his work.

