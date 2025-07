Exposition terre 2.0 projet X 2034 exposition photographique Place Saint-Vincent Metz

Exposition terre 2.0 projet X 2034 exposition photographique

Vendredi 2025-09-13 10:00:00

2025-09-21 19:00:00

2025-09-13 2025-09-17 2025-09-24 2025-10-01 2025-10-08

Une fiction hors cadre contée en 21 chapitres illustrés par 97 œuvres uniques.

Après un événement climatique d’une ampleur incroyable, la terre a connu un changement instantané. La vision du monde n’est plus la même. Après de multiples alertes sur l’évolution des conditions climatiques, les humains ont vécu ce qu’ils savaient déjà mais ne voulaient le voir. Leur terre d’accueil dans le système solaire a subi une transformation.

Tous les pays du globe ont du s’adapter instantanément, développant de nouvelles stratégies en matière de survie. Seul, le Brésil, l’unique pays sur la carte a pu continuer de vivre sans la moindre stratégie. Cependant, sans explication naturelle et rationnelle apparente, ce pays a vécu une sublimation hors normes faisant de lui le lieu incontournable de la planète.

Le nouveau monde…Tout public

Place Saint-Vincent Basilique Saint-Vincent Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Out-of-the-box fiction told in 21 chapters illustrated by 97 unique works.

« After a climatic event of incredible proportions, the earth underwent an instant change. The vision of the world is no longer the same. After multiple warnings of changing climatic conditions, humans experienced what they already knew but didn’t want to see. Their new home in the solar system has undergone a transformation.

Every country on the planet had to adapt instantly, developing new survival strategies. Only Brazil, the only country on the map, was able to continue living without the slightest strategy. However, without any apparent natural or rational explanation, this country experienced an extraordinary sublimation, making it the most important place on the planet.

The new world?

German :

Eine Fiktion außerhalb des Rahmens, erzählt in 21 Kapiteln, die von 97 einzigartigen Werken illustriert werden.

« Nach einem Klimaereignis unglaublichen Ausmaßes hat sich die Erde augenblicklich verändert. Die Sicht auf die Welt ist nicht mehr dieselbe. Nach zahlreichen Warnungen vor dem Klimawandel erlebten die Menschen, was sie bereits wussten, aber nicht sehen wollten. Ihre Heimat im Sonnensystem hat sich verändert.

Alle Länder der Erde mussten sich sofort anpassen und neue Überlebensstrategien entwickeln. Nur Brasilien, das einzige Land auf der Landkarte, konnte ohne jegliche Strategie weiterleben. Doch ohne eine offensichtliche natürliche oder rationale Erklärung erlebte dieses Land eine außergewöhnliche Sublimierung, die es zu einem der wichtigsten Orte auf der Welt machte.

Die neue Welt?

Italiano :

Una storia fuori dal mondo raccontata in 21 capitoli illustrati da 97 opere uniche.

« Dopo un evento climatico di proporzioni incredibili, la terra ha subito un cambiamento istantaneo. La visione del mondo non è più la stessa. Dopo ripetuti avvertimenti sul cambiamento delle condizioni climatiche, gli esseri umani hanno sperimentato ciò che già sapevano ma non volevano vedere. La loro casa nel sistema solare ha subito una trasformazione.

Ogni Paese del pianeta ha dovuto adattarsi all’istante, sviluppando nuove strategie di sopravvivenza. Solo il Brasile, l’unico paese sulla mappa, è stato in grado di continuare a vivere senza la minima strategia. Tuttavia, senza alcuna apparente spiegazione naturale o razionale, questo Paese ha subito una straordinaria sublimazione, diventando il luogo più importante del pianeta.

Il nuovo mondo?

Espanol :

Una historia de otro mundo contada en 21 capítulos ilustrados con 97 obras únicas.

« Tras un acontecimiento climático de proporciones increíbles, la Tierra sufrió un cambio instantáneo. La visión del mundo ya no es la misma. Tras repetidas advertencias sobre el cambio de las condiciones climáticas, los humanos experimentaron lo que ya sabían pero no querían ver. Su nuevo hogar en el sistema solar ha sufrido una transformación.

Todos los países del planeta tuvieron que adaptarse al instante, desarrollando nuevas estrategias de supervivencia. Sólo Brasil, el único país del mapa, pudo seguir viviendo sin la menor estrategia. Sin embargo, sin ninguna explicación natural o racional aparente, este país experimentó una sublimación extraordinaria, convirtiéndose en el lugar más importante del planeta.

¿El nuevo mundo?

