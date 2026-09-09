Exposition – Terre d’Annette Médiathèque l’évasion Thénezay Thénezay

Informations pratiques

Thénezay

Exposition – Terre d’Annette

Médiathèque l’évasion Thénezay 10 bis Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04

fin : 2026-11-18

Date(s) :

2026-11-04

Artiste locale, Annette Bouillais, réalise des modelages d’argile, stabilisés avec plusieurs couches d’huile de lin, puis coloriés après séchage avec des pigments ou de l’encre aquarelle. .

Médiathèque l’évasion Thénezay 10 bis Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56

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English : Exposition – Terre d’Annette

L’événement Exposition – Terre d’Annette Thénezay a été mis à jour le 2026-09-09 par CC Parthenay Gâtine