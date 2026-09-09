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Exposition – Terre d’Annette Médiathèque l’évasion Thénezay Thénezay

mercredi 4 novembre 2026 · Médiathèque l'évasion Thénezay · Thénezay

Exposition – Terre d’Annette Médiathèque l’évasion Thénezay Thénezay

Informations pratiques

Début
mercredi 4 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Lieu
Médiathèque l'évasion Thénezay
Adresse
10 bis Place de L Hôtel de ville
Ville
79390 Thénezay
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Thénezay

Exposition – Terre d’Annette

Médiathèque l’évasion Thénezay 10 bis Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04
fin : 2026-11-18

Date(s) :
2026-11-04

Artiste locale, Annette Bouillais, réalise des modelages d’argile, stabilisés avec plusieurs couches d’huile de lin, puis coloriés après séchage avec des pigments ou de l’encre aquarelle.   .

Médiathèque l’évasion Thénezay 10 bis Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56 

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English : Exposition – Terre d’Annette

L’événement Exposition – Terre d’Annette Thénezay a été mis à jour le 2026-09-09 par CC Parthenay Gâtine

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