Exposition Terre d'art et de nature – Moliets-et-Maa, 29 mai 2025 10:00, Moliets-et-Maa.

Landes

Début : 2025-05-29 10:00:00

fin : 2025-05-29 18:00:00

2025-05-29

Exposition au parc du Château au cœur du village (Peintures, sculptures, photographes, art numérique, créateurs, musiciens, céramistes, arts divers)

Parc du Chateau

Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 006122553 pierlab@sfr.fr

English : Exposition Terre d’art et de nature

Exhibition in the Château park in the heart of the village (Paintings, sculptures, photographers, digital art, designers, musicians, ceramists, various arts)

German : Exposition Terre d’art et de nature

Ausstellung im Schlosspark im Herzen des Dorfes (Gemälde, Skulpturen, Fotografen, digitale Kunst, Designer, Musiker, Keramiker, verschiedene Künste)

Italiano :

Mostra nel parco del Castello nel cuore del villaggio (dipinti, sculture, fotografi, arte digitale, designer, musicisti, ceramisti, arti varie)

Espanol : Exposition Terre d’art et de nature

Exposición en el parque del Château, en el corazón del pueblo (Pinturas, esculturas, fotógrafos, arte digital, diseñadores, músicos, ceramistas, artes diversas)

