EXPOSITION TERRE DE MÉMOIRES DES ESPAGNOLS DANS LES CAMPS Saint-Estève

EXPOSITION TERRE DE MÉMOIRES DES ESPAGNOLS DANS LES CAMPS

EXPOSITION TERRE DE MÉMOIRES DES ESPAGNOLS DANS LES CAMPS Saint-Estève mardi 20 janvier 2026.

EXPOSITION TERRE DE MÉMOIRES DES ESPAGNOLS DANS LES CAMPS

4 Rue de la Moselle Saint-Estève Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-20
fin : 2026-01-20

Date(s) :
2026-01-20

Une magnifique exposition à découvrir sans attendre ! Public adulte et ado Entrée libre, aux horaires d’ouverture de la médiathèque (hors animations)
  .

4 Rue de la Moselle Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 92 41 26  mediatheque@st-esteve.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A magnificent exhibition to discover without delay! Adults and teenagers ? Free admission, during library opening hours (excluding events)

L’événement EXPOSITION TERRE DE MÉMOIRES DES ESPAGNOLS DANS LES CAMPS Saint-Estève a été mis à jour le 2026-01-12 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME