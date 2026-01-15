EXPOSITION TERRE DE MÉMOIRES DES ESPAGNOLS DANS LES CAMPS Saint-Estève
4 Rue de la Moselle Saint-Estève Pyrénées-Orientales
Une magnifique exposition à découvrir sans attendre ! Public adulte et ado Entrée libre, aux horaires d’ouverture de la médiathèque (hors animations)
4 Rue de la Moselle Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 92 41 26 mediatheque@st-esteve.com
English :
A magnificent exhibition to discover without delay! Adults and teenagers ? Free admission, during library opening hours (excluding events)
