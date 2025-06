Exposition « Terre de sommières, histoire d’une mine et de ses hommes » – Salle des colonnes Espace culturel Lawrence Durrell Sommières 21 juin 2025 07:00

Exposition « Terre de sommières, histoire d’une mine et de ses hommes » Salle des colonnes Espace culturel Lawrence Durrell 245 bd Ernest François Sommières Gard

L’exposition retrace l’histoire des mines de sépiolite de Salinelles, près de Sommières, de son apport à l’ère industrielle et des mineurs qui extrayaient cette argile de renommée internationale.

The exhibition traces the history of the sepiolite mines at Salinelles, near Sommières, its contribution to the industrial era and the miners who extracted this internationally renowned clay.

Die Ausstellung erzählt die Geschichte der Sepiolith-Minen von Salinelles in der Nähe von Sommières, ihren Beitrag zum Industriezeitalter und die Bergleute, die diesen international bekannten Ton abbauten.

La mostra ripercorre la storia delle miniere di sepiolite di Salinelles, vicino a Sommières, il suo contributo all’era industriale e i minatori che hanno estratto questa argilla di fama internazionale.

La exposición recorre la historia de las minas de sepiolita de Salinelles, cerca de Sommières, su contribución a la era industrial y los mineros que extrajeron esta arcilla de fama internacional.

