Exposition Terre et Mer

Rue Saint-Loup Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 14:30:00

fin : 2026-02-01 18:00:00

Date(s) :

2026-01-11

Exposition Terre et Mer

Le travail de Marie Bodenez Teixeira, peintre animalière, représente des animaux dans leur environnement à partir de photos, d’archives de peintures et observations faites au fil du temps. À ses côtés, Françoise Scaténa expose ses natures mortes réalisées au dessin et à la peinture à l’huile. .

Rue Saint-Loup Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire m.bdztxr@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Land and Sea exhibition

L’événement Exposition Terre et Mer Amilly a été mis à jour le 2025-12-22 par OT MONTARGIS