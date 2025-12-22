Exposition Terre et Mer, Amilly
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-11 14:30:00
fin : 2026-02-01 18:00:00
Date(s) :
2026-01-11
Exposition Terre et Mer
Le travail de Marie Bodenez Teixeira, peintre animalière, représente des animaux dans leur environnement à partir de photos, d’archives de peintures et observations faites au fil du temps. À ses côtés, Françoise Scaténa expose ses natures mortes réalisées au dessin et à la peinture à l’huile. .
Rue Saint-Loup Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire m.bdztxr@gmail.com
English :
Land and Sea exhibition
L’événement Exposition Terre et Mer Amilly a été mis à jour le 2025-12-22 par OT MONTARGIS