Exposition « Terre et Temps » au musée de la Chaussure Musée de la chaussure Romans-sur-Isère

Exposition « Terre et Temps » au musée de la Chaussure 20 et 21 septembre Musée de la chaussure Drôme

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Partenaire du projet « Culture & santé » avec le Centre Hospitalier Drôme Vivarais, le musée de la Chaussure présente le travail de création des patients et des soignants de l’Hôpital de Jour de Romans autour du thème « Terre et Temps ».

Exposition visible du 16 au 21 septembre.

Musée de la chaussure Rue Bistour, 26100 Romans-sur-Isère, France Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475055181 https://www.museedelachaussure.fr Ancien couvent construit du XVIIe au XIXe siècles, agrémenté de jardins à la française.

@Ministère de la Culture