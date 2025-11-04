Exposition « Terre fragile » Bibliothèque de Villons-les-Buissons Villons-les-Buissons

Exposition « Terre fragile » 4 – 29 novembre Bibliothèque de Villons-les-Buissons Calvados

Début : 2025-11-04T17:30:00 – 2025-11-04T19:00:00

Fin : 2025-11-29T10:30:00 – 2025-11-29T11:30:00

« Pour ce projet, j’ai choisi d’utiliser notre planète comme l’élément principal d’un quotidien façonné par la main de l’homme. Certes, les images interpellent sur la fragilité de la Terre mais elles cultivent également l’imaginaire et la conscience de chacun. »

Vendredi 7 novembre à 18 h 30 : Vernissage de l’exposition Terre Fragile en présence de Patrick Forget, séance dédicace et vente de cartes postales.

Bibliothèque de Villons-les-Buissons Rue de la Mairie 14610 Villons-les-Buissons Villons-les-Buissons 14610 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 52 09 87 63 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@villonslesbuissons.fr »}]

Exposition du photographe Patrick Forget proposé dans le cadre d’Imaginons demain.