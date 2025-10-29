Exposition « Terre fragile » Bibliothèque Le Jardin de Papier Ranville

Exposition « Terre fragile » 29 octobre – 14 novembre Bibliothèque Le Jardin de Papier Calvados

Début : 2025-10-29T09:00 – 2025-10-29T12:00

Fin : 2025-11-14T16:30 – 2025-11-14T18:30

« Pour ce projet, j’ai choisi d’utiliser notre planète comme l’élément principal d’un quotidien façonné par la main de l’homme. Certes, les images interpellent sur la fragilité de la Terre mais elles cultivent également l’imaginaire et la conscience de chacun. »

Bibliothèque Le Jardin de Papier 3 rue des Airbornes 14860 Ranville Ranville 14860 Calvados Normandie 02 31 78 18 63 bibliotheque@ranville.fr

Exposition du photographe Patrick Forget proposé dans le cadre d’Imaginons demain.