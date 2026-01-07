Exposition : Terre-Neuvas L’Acousti’k Miniac-Morvan 31 janvier – 8 février Entrée libre et gratuite

Mémoire et Patrimoine des Terre-Neuvas

Jusqu’au début du XXème siècle, la **foire aux Terre-Neuvas**, encore appelée **la louée de la mer**, se tenait au Vieux-bourg tous les ans en décembre. Les patrons de navires venaient pour recruter leurs équipages pour la pêche à Terre-Neuve. Son rayonnement était très important à cette époque et elle attirait un très nombreux public.

C’est cette mémoire qui sera mise à l’honneur par l’association **Mémoire et Patrimoine des Terre-Neuvas**, de Saint-Malo, pour une exposition qui se déroulera à la salle l’Acousti’k.

Deux temps forts auront également lieu les dimanches 1er et 8 février avec la projection de Mémoires de Brume 1 et 2.

### EXPOSITION

du samedi 31 janvier au dimanche 8 février 2026, ouverture tous les jours de 15h00 à 19h00, entrée libre et gratuite.

### FILMS

**Mémoires de Brume**

dimanche 1er février à 15h30, durée 45 mn.

**Mémoires de Brume 2**

dimanche 8 février à 14h00, durée 3h15. Un débat avec la présence de plusieurs anciens terre-neuvas se déroulera à l’issue de la projection.

https://www.miniac-morvan.fr/ https://www.miniac-morvan.fr/ https://www.museedesterreneuvas.fr/

L’Acousti’k 2 rue des Ajoncs d’or, 354540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine

communication@mairie-miniac-morvan.fr 02 99 58 51 77



