EXPOSITION TERRE’EAU DU MONDE Saint-Estève

EXPOSITION TERRE’EAU DU MONDE 4 Bis Rue Mas Carbasse Saint-Estève 2026-04-08

EXPOSITION TERRE’EAU DU MONDE Saint-Estève mercredi 8 avril 2026.

EXPOSITION TERRE’EAU DU MONDE

4 Bis Rue Mas Carbasse Saint-Estève Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-08

Musée du Mas Carbasse Entrée libre.
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4 Bis Rue Mas Carbasse Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 36 07 

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English :

Mas Carbasse Museum ? Free admission.

L’événement EXPOSITION TERRE’EAU DU MONDE Saint-Estève a été mis à jour le 2026-03-13 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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