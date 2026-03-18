EXPOSITION TERRE’EAU DU MONDE Saint-Estève
EXPOSITION TERRE’EAU DU MONDE Saint-Estève mercredi 8 avril 2026.
EXPOSITION TERRE’EAU DU MONDE
4 Bis Rue Mas Carbasse Saint-Estève Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-08
Musée du Mas Carbasse Entrée libre.
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4 Bis Rue Mas Carbasse Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 36 07
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English :
Mas Carbasse Museum ? Free admission.
L’événement EXPOSITION TERRE’EAU DU MONDE Saint-Estève a été mis à jour le 2026-03-13 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME