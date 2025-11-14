Exposition Terres en feu et ciels de mer Bar-sur-Aube

Exposition Terres en feu et ciels de mer

Médiathèque Albert Gabriel Bar-sur-Aube Aube

Sculpture et peinture sont à l’honneur à la médiathèque Albert Gabriel, qui a le plaisir d’accueillir pour la seconde fois une exposition des œuvres de Pascale Rousselot, sculptrice de Saint-Dizier, qui depuis son premier passage chez nous a continué d’approfondir son art et d’en explorer de nouvelles facettes.

Pratiquant le yoga et le théâtre, ainsi que le dessin et le pastel à ses débuts, c’est avec la découverte de l’argile qu’elle s’est tout de suite mise à créer des personnages et des animaux, cherchant à exprimer à travers eux la puissance et la douceur mêlées qualités intrinsèques à la vie .

Et c’est d’ailleurs un autre pan de la vie, et de l’art, que nous vous proposons de découvrir à travers la peinture d’Anne Lies Verbeeck, artiste belge touche-à-tout (sculpture sur bois flotté, raku, tissage de la laine), au parcours atypique (elle fut notamment architecte et psychiatre), et qui a fait du bleu sa couleur maîtresse le bleu du ciel, bien entendu, et surtout celui de la mer. Pourquoi la mer ? Parce que c’est la vie et l’éternel, et l’inconnu entre la vie et la mort .

L’argile cuite, le ciel et les flots soit la terre, le feu, l’air et l’eau c’est finalement à une ronde des quatre éléments que vous convient ces deux œuvres deux œuvres et deux techniques, et surtout deux sensibilités, deux âmes, qui se cherchent, et qui dialoguent entre elles.

Du 14 novembre au 13 décembre

Entrée libre & gratuite

Ateliers d’écriture

Pour donner plus de résonnance encore à la complémentarité entre l’œuvre d’Anne Lies Verbeeck et la sienne, et parce que le regardeur (c’est-à-dire vous !) est aussi celui qui fait l’œuvre, Pascale Rousselot vous invite à un atelier d’écriture , mais pas tout à fait comme les autres il ne s’agit pas d’un atelier d’écriture au sens strict ; il s’agit davantage d’une sorte d’exercice ludique destiné à déclencher plus facilement des pistes semées de mots en s’imprégnant des œuvres pour parvenir à un petit texte qui peut, si son auteur le souhaite, prendre place parmi les œuvres exposées et ainsi participer à l’exposition. Entrez donc vous aussi dans la ronde des quatre éléments et réservez votre place pour cette petite expérience poétique !

Samedi 22 ou Mercredi 26 novembre au choix, de 14h à 16h

Gratuit, sur réservation .

Médiathèque Albert Gabriel Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 36 47 mediatheque@barsuraube.fr

