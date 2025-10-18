Exposition Terres troubles Palais ducal Nevers
Exposition Terres troubles
Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de ville Nevers Nièvre
Gratuit
fin : 2025-11-22 12:30:00
Nouvelle exposition Photographies TERRES TROUBLES à découvrir dans la salle Fernand Chalandre du Palais ducal du 18 octobre au 22 novembre.
Photographies d’ Anne-Marie Filaire. Visites commentées les 25 et 26 octobre.
Vernissage le samedi 18 octobre à 19h.
Il y a une conférence inaugurale par la photographe le 18/10 à 18h.
Ouvert aux horaires du Palais ducal.
Entrée libre. .
