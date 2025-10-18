Exposition Terres troubles Palais ducal Nevers

Exposition Terres troubles Palais ducal Nevers samedi 18 octobre 2025.

Exposition Terres troubles

Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de ville Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 09:00:00

fin : 2025-11-22 12:30:00

Date(s) :

2025-10-18

Nouvelle exposition Photographies TERRES TROUBLES à découvrir dans la salle Fernand Chalandre du Palais ducal du 18 octobre au 22 novembre.

Photographies d’ Anne-Marie Filaire. Visites commentées les 25 et 26 octobre.

Vernissage le samedi 18 octobre à 19h.

Il y a une conférence inaugurale par la photographe le 18/10 à 18h.

Ouvert aux horaires du Palais ducal.

Entrée libre. .

Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 44 60 museedelafaience@ville-nevers.fr

English : Exposition Terres troubles

German : Exposition Terres troubles

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Terres troubles Nevers a été mis à jour le 2025-10-07 par OT Nevers