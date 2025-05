Exposition TERRÊTRE – Médiathèque Jean Jaurès Nevers, 16 mai 2025 07:00, Nevers.

Exposition TERRÊTRE Médiathèque Jean Jaurès 17 Rue Jean Jaurès Nevers Nièvre

Début : 2025-05-16

fin : 2025-06-28

INSTALLATION, CONCERT-PERFORMANCE, RENCONTRE

Exposition TERRÊTRE du 16 mai au 28 juin

Marcher, œuvrer, chanter avec les Nièvres

Nicolas Guillemin et Diana Righini

Commissariat François Salmeron

Une proposition du PARC SAINT LÉGER CENTRE D’ART CONTEMPORAIN

Vernissage 16 Mai à 18h Auditorium Jean Jaurès de Nevers

INSTALLATION

Entre les rayonnages de la Médiathèque, le présentoir central habituellement dédié à ses actualités est nouvellement investi par les artistes Nicolas Guillemin et Diana Righini, tapissé d’inventions de mots, de dessins, de montages photographiques, textes…

Sollicités pour porter leur regard sur le territoire neversois, les artistes ont choisi d’y explorer la présence de l’eau et singulièrement de la rivière Nièvre. Leurs interventions nourries de témoignages, lectures, marches et observations sont autant d’occasions de faire émerger et partager des ressentis et des mots-pensées inédites.

Rendez vous

Vendredi 16 Mai 2025 18h à 20h

Auditorium du Centre culturel Jean Jaurès

CONCERT PERFORMANCE

Comme un hommage à la voix des fleuves et à leur mélodie, les artistes nous convient à un concert-performance au cours duquel seront présentées des images vidéo autour des sources de la rivière Nièvre, et des lectures poétiques (Guillaume Apollinaire, Gaston Bachelard, Élisée Reclus, Simone Weil, Aldo Leopold, Rachel Carson…), ponctuées de concerts de batterie et de percussions.

Mercredi 21 Mai 2025 17h30 18h30

RENCONTRE

Les artistes nous racontent leur découverte de la rivière Nièvre, autour du foyer d’images, de dessins, d’herbiers et de mots inventés qu’ils ont édifié au cœur de la Médiathèque.

Où il sera question de Terrêtre, Cœurage, Ensourcement, Compofestif… Manière de redynamiser notre lien à la nature et aux vivants qui l’habitent.

Les publics sont invités à apporter images, textes, objet, dessin témoignant de leur perception de l’environnement naturel nivernais.

Les séries de dessins et de nuanciers, de photographies et de cartes hydrographiques, réalisées par le duo d’artistes Nicolas Guillemin et Diana Righini, traduisent l’admirable fécondité des eaux qui façonnent autour de leur lit un milieu animé et changeant, et irriguent de vie la terre et les espèces environnantes. Œuvrer avec les Nièvres revient ainsi à faire compagnie avec la beauté ordinaire des rivières, pour leur redonner une présence et une voix, à travers une gamme de formes poétiques et symboliques issues d’observations in situ, à l’affût des forces élémentaires, des rapports inter-espèces, des rythmes et des transformations émanant de la ripisylve… François Salmeron

Dossier de presse à télécharger http://www.parcsaintleger.fr/portfolio/terretre/

https://mondesheureux.net/ https://www.dianarighini.com/ https://salmeronfrancois.wordpress.com

Accès gratuit aux horaires habituels de la Médiathèque

Ma., Je., Ve. 14h -18h / Me. 10h 18h / Sa. 10h 12h30 et 14 h 18h

Remerciements à la Ville et l’Agglomération de Nevers, à la Médiathèque Jean Jaurès et au Conservatoire de musique et d’art dramatique de Nevers pour leur accueil et la mise à disposition de matériel et instruments.

#ecologie #eau #art contemporain

