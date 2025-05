Exposition Terrier-Déter – Les Ateliers du Vent Rennes, 12 juin 2025, Rennes.

Face à un monde extérieur hostile écologiquement et politiquement, l’exposition devient une métaphore souterraine où se retrouver et récupérer des forces pour affronter les périls qui viennent.

Alors que les périls climatiques et politiques s’amoncèlent à l’horizon, de nouvelles formes d’angoisse et d’anxiété apparaissent nous enjoignant à nous isoler, voire à nous retirer du monde.

Hibernées, retranchées, réfugiées, voire enterrées… Les œuvres des artistes réuni·es autour de l’exposition _Terrier-Déter_ explorent chacune à leur manière ces réseaux cachés et souterrains où les vivants se terrent quand le danger vient : humus, datacenters, refuges de luttes, tombeaux.

Ce sont ces différentes formes de « sous-sols » que les artistes de l’exposition cherchent à penser, à expérimenter et à déconstruire. Ils creusent ainsi un terrier plus lumineux : refuge pour les âmes blessées et espace stratégique où planifier les luttes et célébrer nos victoires.

Immergées dans un espace d’exposition à la frontière entre clarté et obscurité, les œuvres des neuf artistes nous invitent à nous terrer pour rassembler nos forces face aux périls qui viennent — et peut-être quitter enfin les sous-sols pour regagner la sortie.

Exposition collective organisée par les Ateliers du Vent, Capsule Galerie et Vivarium dans le cadre d’Exporama (événement estival dédié à l’art contemporain à Rennes).

Avec : Atelier McClane, Ambroise Cousin, Stéphane Degoutin et Gwenola Wagon, Malo Legrand, Maden Moisix, duo ORAN, Clément Richem, Alisson Schmitt.

