Exposition territoire composite ENSM Marseille 8e Arrondissement

Jeudi 16 octobre 2025 à partir de 16h.

Vernissage et rencontre sur inscription gratuite en ligne.

Du 17/10 au 24/10/2025 du lundi au vendredi à partir de 10h.

Visite guidée de l’expo sur inscription gratuite en ligne. ENSM 39 avenue du Corail Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dispositif pédagogique transversal d’art in progress initié en 2022 par l’École Supérieure d’Art et Design Le Havre-Rouen et les Beaux-Arts de Marseille (établissement Campus art Méditerranée) en collaboration avec l’ÉNSMM.

Dispositif pédagogique transversal d’art in progress initié en 2022 par l’ésadhar (École Supérieure d’Art et Design Le Havre-Rouen) et les Beaux-Arts de Marseille (établissement Campus art Méditerranée) en collaboration avec l’École Nationale Supérieure de Marine Marchande.



L’ambition de ce projet inter-école est de provoquer un dialogue entre étudiant·es, artistes et professionnel·les issu·es de divers champs de la société, afin que puissent advenir une confrontation et une superposition entre les trois territoires sur lesquels ces établissements sont implantés. Ce travail se traduit par une constellation d’actions, de rencontres, de gestes, de matières et de situations expérimentées par les participant·es directement sur le terrain ou à distance au moyen d’envois postaux et numériques.



De cette mise en partage, des territoires ont commencé à s’esquisser les contours d’une nouvelle région à l’horizon des imaginaires partagés par cette communauté mouvante et disséminée composite est donc son nom et à la fois sa nature. .

ENSM 39 avenue du Corail Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 82 83 10

English :

A cross-disciplinary art in progress program initiated in 2022 by the École Supérieure d’Art et Design Le Havre-Rouen and the Beaux-Arts de Marseille (Campus art Méditerranée establishment) in collaboration with the ÉNSMM.

German :

Übergreifende pädagogische Einrichtung für Kunst in progress, die 2022 von der École Supérieure d’Art et Design Le Havre-Rouen und den Beaux-Arts de Marseille (Einrichtung Campus art Méditerranée) in Zusammenarbeit mit der ENSMM initiiert wurde.

Italiano :

Un programma interdisciplinare di arte in corso lanciato nel 2022 dall’École Supérieure d’Art et Design Le Havre-Rouen e dalle Beaux-Arts de Marseille (stabilimento Campus art Méditerranée) in collaborazione con l’ÉNSMM.

Espanol :

Un programa transversal de arte en curso lanzado en 2022 por la École Supérieure d’Art et Design Le Havre-Rouen y la Beaux-Arts de Marseille (establecimiento Campus art Méditerranée) en colaboración con la ÉNSMM.

