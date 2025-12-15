Exposition Territoire exutoire

Quai du Mail (Allée des soupirs) Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2025-12-16

Résidence de création LIGER menée par Valimage, par Thibault Brunet

Résidence de création LIGER menée par Valimage, par Thibault Brunet

En sillonnant l’espace entre Tavers et Meung-sur-Loire, Thibault Brunet, lauréat de la deuxième édition de la résidence LIGER, a réalisé Territoire Exutoire, fac-similé vidéoludique du Loiret numérisé pour enregistrer un territoire fragile, à l’aide d’un scanner 3D utilisé dans l’aéronautique.

À travers des images issues de ce monde virtuel, il souligne la tension entre préservation et destruction

Invisibles à l’oeil nu, les volumes remarquables des caves des habitants, les écoles, le château de Meung-sur loire, l’église Saint-Jean de Tavers, la collégiale Saint-Liphard de Meung-sur-Loire, l’abbatiale Notre-Dame de Beaugency et d’autres lieux visités par l’artiste interrogent notre perception de l’environnement. .

Quai du Mail (Allée des soupirs) Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire

English :

LIGER creative residency led by Valimage, by Thibault Brunet

L’événement Exposition Territoire exutoire Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2025-12-12 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE