Exposition Tetra II de Michel Debray Chauvin à la Galerie des loges Galerie ART 39 Fontenay-le-Comte

Exposition Tetra II de Michel Debray Chauvin à la Galerie des loges Galerie ART 39 Fontenay-le-Comte jeudi 2 octobre 2025.

Exposition Tetra II de Michel Debray Chauvin à la Galerie des loges

Galerie ART 39 38 Rue des Loges Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-02

Venez découvrir l’exposition !

L’exposition débutera le jeudi 2 octobre et se terminera le jeudi 16 septembre.

Le vernissage auquel nous vous attendons pour célébrer ce moment, se fera le vendredi 3 octobre à partir de 18h00.

Horaires d’ouverture

– mercredi, jeudi et vendredi 15h-18h30

– samedi 10h-12h30 et 15h-18h30

A l’occasion des Loges en fête, des lectures seront organisées dans la Galerie des Loges avec pour décor et interaction les œuvres de Michel Debray-Chauvin

– Le Samedi 04 Octobre de 15h45 à 16h15 KAFE KAKO lecture à haute voix !

– Le Dimanche 05 Octobre de 15h00 à 16h00 Des lectures de Mylène Joubert accompagné musicalement par Muriel Maus, puis une lecture de Jean-Claude Labrégère qui lira un texte extrait d’un roman . . .et de quelque(s) autre(s) lecteur(s) . . . .

Galerie ART 39 38 Rue des Loges Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 41 26 21 96 association.art39@gmail.com

English :

Come and discover the exhibition!

German :

Kommen Sie und entdecken Sie die Ausstellung!

Italiano :

Venite a vedere la mostra!

Espanol :

Venga a ver la exposición

L’événement Exposition Tetra II de Michel Debray Chauvin à la Galerie des loges Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin