La culture clubbing n’est pas qu’une fête : c’est un phénomène social, artistique et politique né dans les années 1970 au sein des communautés afro-américaines, latines et queer de New York.

Dans un contexte marqué par la ségrégation, la crise urbaine et l’émergence des luttes identitaires, les clubs deviennent des refuges de liberté, des laboratoires où s’inventent de nouveaux rapports au corps, au genre et à la collectivité.

Au fil des décennies, cette culture s’est étendue, transformée, hybridée. Devenue un espace mondial de création, de résistance et de communion, elle continue d’incarner la liberté, la diversité et l’expression collective.

Sur la piste de danse, le corps s’émancipe, le DJ devient guide et la musique une langue universelle. Clubs, entrepôts, plages, sous-sols ou friches industrielles : ces lieux se muent en sanctuaires éphémères, où les identités se croisent, où les hiérarchies s’effacent et où la fête se transforme en acte de résistance et de renaissance.

À travers une sélection de photographies internationales, The Beat Goes On! célèbre cette culture vibrante et inclusive des nuits disco de New York aux dancefloors parisiens, des raves européennes aux scènes queer et afro contemporaines.

L’exposition met en lumière les visages, les gestes et les énergies qui ont façonné ces nuits et continuent d’en écrire l’histoire. Elle témoigne d’un monde en perpétuel mouvement : une histoire faite de partage, d’amour, de liberté et de transformation, où la nuit devient le miroir de nos désirs, de nos luttes et de notre époque.

Une histoire de nuit, de son et de liberté.

Du vendredi 09 janvier 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 12h00 à 00h00

gratuit Tout public.

