Exposition : The Big One²², Echangeur22, Saint-Laurent-des-Arbres

Informations pratiques

Exposition : The Big One²² 18 – 20 septembre Echangeur22 Gard

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ze big One²²

UNE RESTITUTION ANNUELLE

DANS LE CADRE DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

CONTEXTE & OBJECTIFS :

Afin de renforcer la visibilité du travail mené par les artistes en résidence, une restitution annuelle sera proposée dans les ateliers d’Échangeur²², à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Cet événement s’ouvrira le vendredi et se prolongera tout au long du week-end, rythmé par des actions et interventions des artistes présents.

MODALITÉS :

Seront invités un trantaine d’artistes ayant bénéficié.e.s du dispositif de résidence E²².

ARTISTES PRESSENTI.E.S :

Les artistes accueilli·es en résidence à E²², avec une priorité donnée aux promotions 2025–2026.

PÉRIODE :

7 jours dont 3 d’ouverture au public.

DÉROULÉ POSSIBLE :

Du lundi au vendredi : la résidence

Les artistes²² pourront s’installer au campement Ze Kamping²² durant la semaine dès le lundi, ils pourront ainsi mettre à profit ce temps de résidence informelle pour expérimenter les possibles formes de monstrations de leur travail initié à E²².

L’ensemble des espaces intérieurs et extérieurs de la structure seront réservés à la mise en place des travaux proposés.

Vendredi 18h vernissage et ouverture au public

Soirée performances

Samedi 12h Piquenissage

Pique-nique participatif avec les artistes

Visite commentée des installations

20h (selon météo et coucher du soleil) Soirée projections

Programmation des films et vidéos d’artistes²²

Dimanche finissage autour d’un dernier verre à 16h

Le programme pourra évoluer en fonction des propositions faites par les artistes²².

Echangeur22 9 place Adolphe Touranche, 30126 Saint-Laurent-des-Arbres Saint-Laurent-des-Arbres 30126 Gard Occitanie https://www.echangeur22.com https://www.instagram.com/ Une résidence d’artiste, un lieu ressource, un canal de circulation, de création et de recherche.

Ze big One²²