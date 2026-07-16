Exposition : The Big One²², Echangeur22, Saint-Laurent-des-Arbres
vendredi 18 septembre 2026 · Echangeur22 · Saint-Laurent-des-Arbres
Informations pratiques
Exposition : The Big One²² 18 – 20 septembre Echangeur22 Gard
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Ze big One²²
UNE RESTITUTION ANNUELLE
DANS LE CADRE DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
CONTEXTE & OBJECTIFS :
Afin de renforcer la visibilité du travail mené par les artistes en résidence, une restitution annuelle sera proposée dans les ateliers d’Échangeur²², à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.
Cet événement s’ouvrira le vendredi et se prolongera tout au long du week-end, rythmé par des actions et interventions des artistes présents.
MODALITÉS :
Seront invités un trantaine d’artistes ayant bénéficié.e.s du dispositif de résidence E²².
ARTISTES PRESSENTI.E.S :
Les artistes accueilli·es en résidence à E²², avec une priorité donnée aux promotions 2025–2026.
PÉRIODE :
7 jours dont 3 d’ouverture au public.
DÉROULÉ POSSIBLE :
Du lundi au vendredi : la résidence
Les artistes²² pourront s’installer au campement Ze Kamping²² durant la semaine dès le lundi, ils pourront ainsi mettre à profit ce temps de résidence informelle pour expérimenter les possibles formes de monstrations de leur travail initié à E²².
L’ensemble des espaces intérieurs et extérieurs de la structure seront réservés à la mise en place des travaux proposés.
Vendredi 18h vernissage et ouverture au public
Soirée performances
Samedi 12h Piquenissage
Pique-nique participatif avec les artistes
Visite commentée des installations
20h (selon météo et coucher du soleil) Soirée projections
Programmation des films et vidéos d’artistes²²
Dimanche finissage autour d’un dernier verre à 16h
Le programme pourra évoluer en fonction des propositions faites par les artistes²².
Echangeur22 9 place Adolphe Touranche, 30126 Saint-Laurent-des-Arbres Saint-Laurent-des-Arbres 30126 Gard Occitanie https://www.echangeur22.com https://www.instagram.com/ Une résidence d’artiste, un lieu ressource, un canal de circulation, de création et de recherche.
Ze big One²²