Exposition The Fall Amiens

Exposition The Fall Amiens samedi 18 octobre 2025.

Exposition The Fall

45 Rue Pointin Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2025-10-18

The Fall est un film d’animation où l’on voyage dans les montagnes bleues de Jamaïque à travers les traditions orales et cérémonielles de l’une des plus anciennes colonies Marron, la communauté de la légendaire Queen Nanny. Proclamée héroïne nationale en 1976, Queen Nanny est la figure emblématique de ce peuple qui combattit les soldats britanniques au XVIIIe siècle. Simone Harris, narratrice de The Fall et issue de la septième génération marron, revisite à travers la voix collective de ses ancêtres cet héritage.

Du mardi au vendredi

de 9h à 12h et de 14h à 18h

45 Rue Pointin Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

The Fall is an animated film that takes us on a journey to the Blue Mountains of Jamaica, through the oral and ceremonial traditions of one of the oldest Maroon colonies, the community of the legendary Queen Nanny. Proclaimed a national hero in 1976, Queen Nanny is the emblematic figure of this people who fought against British soldiers in the 18th century. Simone Harris, narrator of The Fall and a member of the seventh Maroon generation, revisits this heritage through the collective voice of her ancestors.

Tuesday to Friday

9am to 12pm and 2pm to 6pm

German :

The Fall ist ein Animationsfilm, in dem man in die blauen Berge Jamaikas reist und die mündlichen und zeremoniellen Traditionen einer der ältesten Marron-Kolonien, der Gemeinschaft der legendären Queen Nanny, kennenlernt. Queen Nanny wurde 1976 zur Nationalheldin erklärt und ist die Symbolfigur dieses Volkes, das im 18. Jahrhundert gegen die britischen Soldaten kämpfte. Simone Harris, die Erzählerin von The Fall und Angehörige der siebten Generation der Maroons, lässt dieses Erbe durch die kollektive Stimme ihrer Vorfahren wieder aufleben.

Dienstag bis Freitag

von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 18.00 Uhr

Italiano :

The Fall è un film d’animazione che ci porta in viaggio sulle Blue Mountains della Giamaica, attraverso le tradizioni orali e cerimoniali di una delle più antiche colonie Maroon, la comunità della leggendaria Queen Nanny. Proclamata eroe nazionale nel 1976, Queen Nanny è la figura emblematica di questo popolo che ha combattuto i soldati britannici nel XVIII secolo. Simone Harris, la narratrice maroon di settima generazione di The Fall, rivisita questo patrimonio attraverso la voce collettiva dei suoi antenati.

Da martedì a venerdì

dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Espanol :

The Fall es una película de animación que nos lleva de viaje a las Montañas Azules de Jamaica, a través de las tradiciones orales y ceremoniales de una de las colonias cimarronas más antiguas, la comunidad de la legendaria Reina Nanny. Proclamada héroe nacional en 1976, la Reina Nanny es la figura emblemática de este pueblo que luchó contra los soldados británicos en el siglo XVIII. Simone Harris, la narradora cimarrona de séptima generación de The Fall, revisita esta herencia a través de la voz colectiva de sus antepasados.

De martes a viernes

de 9.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 18.00 h

