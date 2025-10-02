Exposition – The Garden Université Rennes 2 – Campus Villejean (Rennes) Rennes

Exposition – The Garden Université Rennes 2 – Campus Villejean (Rennes) Rennes mercredi 1 octobre 2025.

Exposition – The Garden Université Rennes 2 – Campus Villejean (Rennes) Rennes 2 octobre 2025 – 7 février 2026 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Exposition photographique de Siân Davey

Dans le cadre du cycle Verdoyons ! #5 et de Glazfestival #2

Avec son fils Luke, la photographe britannique Siân Davey a redonné vie à un jardin abandonné, transformé en un espace foisonnant de fleurs sauvages et de rencontres. Ce lieu, ouvert aux voisins, amis et inconnus, est devenu le théâtre de portraits empreints d’intimité et d’humanité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-02T00:00:00.000+02:00

Fin : 2026-02-07T23:59:00.000+01:00

1

https://culture.service.univ-rennes2.fr/event/exposition-garden

Université Rennes 2 – Campus Villejean (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine