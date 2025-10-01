Exposition « The Old Main Road » – Sébastien Couëffic Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren

Exposition « The Old Main Road » – Sébastien Couëffic Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren 1 – 31 octobre Entrée libre et gratuite.

Visible aux horaires d’ouverture du Triskell.

Il y a des routes qui traversent les paysages comme des veines anciennes, porteuses de mémoire. The old main road est une exposition qui emprunte ces chemins pour capter des instants suspendus.

Il y a des routes qui traversent les paysages comme des veines anciennes, porteuses de mémoire. The old main road est une exposition qui emprunte ces chemins pour capter des instants suspendus, à la croisée de l’architecture de la rue et du visage humain. L’exposition propose un parcours visuel où les lieux deviennent personnages. Les bâtisses s’élèvent comme des témoins du temps, les rues désertes vibrent d’une présence invisible et les scènes figées racontent le mouvement silencieux du quotidien. Des portraits contemporains, en écho aux œuvres d’Hans Holbein, viennent ponctuer cette traversée. Frontaux, sensibles, presque solennels, ces visages inscrivent l’humain dans le paysage, comme un rappel que chaque lieu est traversé de regards, d’histoires et de silences partagés. The old main road n’est pas un itinéraire, c’est une atmosphère. Une tentative de rendre visible ce qui échappe : une lumière, une tension, une solitude douce. C’est un hommage aux marges, aux passants, aux bâtis qui s’effacent, aux routes que l’on n’emprunte plus – mais qui vibrent encore dans la mémoire collective.

_**Vernissage et visite de l’exposition en présence de Sébastien Couëffic le vendredi 24 octobre à 18h30.**_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-01T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-31T19:00:00.000+01:00

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan