Exposition The Rat’Pâques La Graffiti Compagnie Le Pouliguen

Exposition The Rat’Pâques

La Graffiti Compagnie 27 rue du Général Leclerc Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:30:00

fin : 2026-04-09 12:30:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-05 2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26

Présentation des oeuvres de 3 pochoiristes de renom (Yarps Docteur Bergman Ariane Pasco) en résidence au Pouliguen pour le week-end de Pâques.

Vernissage en présence des 3 artistes, le samedi 4 avril à partir de 18 heures. .

La Graffiti Compagnie 27 rue du Général Leclerc Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 13 36 50 graffiticompagnie@orange.fr

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English :

L’événement Exposition The Rat’Pâques Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-03-18 par ADT44