Exposition The Residents Maison des Auteurs Angoulême

Exposition The Residents

Maison des Auteurs 2 boulevard Aristide Briand Angoulême Charente

La Maison des auteurs de la Cité de la BD vous invite à découvrir son exposition annuelle, mettant en lumière les projets des autrices et auteurs en résidence.

The Cité de la BD’s Maison des auteurs invites you to discover its annual exhibition, showcasing the projects of authors in residence.

