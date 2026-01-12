Exposition The Residents Maison des Auteurs Angoulême
Exposition The Residents Maison des Auteurs Angoulême jeudi 29 janvier 2026.
Exposition The Residents
Maison des Auteurs 2 boulevard Aristide Briand Angoulême Charente
Début : 2026-01-29
fin : 2026-02-01
2026-01-29 2026-02-07
La Maison des auteurs de la Cité de la BD vous invite à découvrir son exposition annuelle, mettant en lumière les projets des autrices et auteurs en résidence.
Maison des Auteurs 2 boulevard Aristide Briand Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 65 65
English :
The Cité de la BD's Maison des auteurs invites you to discover its annual exhibition, showcasing the projects of authors in residence.
