Exposition The Underways, Emmanuelle Antille Maromme

Exposition The Underways, Emmanuelle Antille

96 rue des Martyrs de la Résistance Maromme Seine-Maritime

Début : Samedi Samedi 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

2026-02-07

Conçue par l’artiste et réalisatrice Emmanuelle Antille, THE UNDERWAYS explore des territoires hors normes. Autour de son installation gravitent des œuvres majeures de la collection du S.M.A.K (Belgique). L’exposition se prolonge par un projet collaboratif avec des élèves de CM2, donnant naissance à un journal mêlant œuvres, récits et imaginaires partagés. Une exploration du geste créatif et des mondes extraordinaires qu’il génère.

Avec les œuvres de Danny Bergeman, Marinus Boezem, Audrey Cottin, M.C. Escher, Pélagie Gbaguidi, Maud Gourdon, Nnena Kalu, Richard Long, Dennis Oppenheim, Oksana Pasaiko et Lois Weinberger de la collection du S.M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (Gand, Belgique). .

96 rue des Martyrs de la Résistance Maromme 76150 Seine-Maritime Normandie

