EXPOSITION THEATRE JEAN MARMIGNON OCTOBRE ROSE THÉÂTRE JEAN MARMIGNON Saint-Gaudens

THÉÂTRE JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2025-10-02

fin : 2025-10-18

2025-10-02

Venez découvrir la nouvelle exposition « Octobre Rose » au théâtre de Saint-Gaudens !

L’Atelier d’art de Saint-Gaudens s’associe à la Ligue contre le cancer pour organiser une exposition sur le thème d’Octobre Rose. Tous les tableaux exposés sont mis en vente au profit de la Ligue contre le cancer Haute-Garonne.

Vernissage le mercredi 1er octobre à 18h30. .

THÉÂTRE JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 57 87

English :

Come and discover the new « Octobre Rose » exhibition at the Saint-Gaudens theater!

German :

Entdecken Sie die neue Ausstellung « Rosa Oktober » im Theater von Saint-Gaudens!

Italiano :

Venite a scoprire la nuova mostra « Ottobre rosa » al teatro di Saint-Gaudens!

Espanol :

Venga a descubrir la nueva exposición « Octubre rosa » en el teatro de Saint-Gaudens

