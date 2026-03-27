Exposition Salle Polyvalente Theneuille
Exposition Salle Polyvalente Theneuille vendredi 3 juillet 2026.
Exposition
Salle Polyvalente 82 route de la Vigne Theneuille Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 10:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Exposition de jouets anciens, de peintures, de dioramas, maquettes.
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Salle Polyvalente 82 route de la Vigne Theneuille 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 67 93 04
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English :
Exhibition of vintage toys, paintings, dioramas and models.
L’événement Exposition Theneuille a été mis à jour le 2026-03-27 par Montluçon Tourisme
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