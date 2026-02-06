Exposition Théo Bonnefous Onet-le-Château
Exposition Théo Bonnefous Onet-le-Château mardi 24 mars 2026.
Exposition Théo Bonnefous
Boulevard des Capucines Onet-le-Château Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-03-24
Photographe animalier aveyronnais, passionné par la faune de nos campagnes, Théo Bonnefous montre à travers ses clichés la beauté de la nature de proximité.
Se revendiquant naturaliste avant tout, il s’attache dans cette sélection de photos à capturer ce que l’on voit rarement les tout premiers instants de vie (la naissance, le mouvement, l’éveil).
L’exposition sera visible de 24 Mars au 18 Avril à la Médiathèque.
En lien avec cette exposition, Théo Bonnefous tiendra une conférence Photographier la faune sauvage au fil des saisons le jeudi 26 mars à 20h30 au café culturel Le Krill. ( Entrée libre et gratuite). .
Boulevard des Capucines Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 22 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Théo Bonnefous is a wildlife photographer from Aveyron with a passion for the fauna of the countryside. His photos show the beauty of nature close to home.
L’événement Exposition Théo Bonnefous Onet-le-Château a été mis à jour le 2026-02-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)