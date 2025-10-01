Exposition Théophile Gautier journaliste et voyageur A la Médiathèque Lannemezan

Exposition Théophile Gautier journaliste et voyageur A la Médiathèque Lannemezan mercredi 1 octobre 2025.

Exposition Théophile Gautier journaliste et voyageur

A la Médiathèque 273 rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées

La Médiathèque de Lannemezan accueille une exposition consacrée à Théophile Gautier, écrivain et journaliste tarbais du XIXe siècle. Jean-Pierre Boudet, ancien instituteur, propose de découvrir la richesse de son œuvre à travers ses articles, ses romans et surtout ses récits de voyages. Grand voyageur, Gautier parcourut l’Europe, l’Afrique du Nord et la Russie, livrant de nombreux reportages qui inspirèrent ses nouvelles et poésies.

L’exposition s’accompagne d’outils pédagogiques conférences illustrées pour les scolaires, questionnaires de visite et concours permettant de gagner des chèques lire. Des ouvrages et bandes dessinées autour de l’auteur complètent l’événement.

A la Médiathèque 273 rue Thiers Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 13 59 service.culture.lannemezan@gmail.com

English :

The Médiathèque de Lannemezan is hosting an exhibition devoted to Théophile Gautier, a 19th-century writer and journalist from Tarbes. Jean-Pierre Boudet, a former schoolteacher, invites visitors to discover the richness of his work through his articles, novels and, above all, his travel accounts. An avid traveler, Gautier criss-crossed Europe, North Africa and Russia, writing numerous reports that inspired his short stories and poetry.

The exhibition is accompanied by educational tools: illustrated lectures for schoolchildren, visit questionnaires and a competition to win reading vouchers. Books and comic strips about the author complete the event.

German :

In der Mediathek von Lannemezan ist eine Ausstellung zu Théophile Gautier zu sehen, einem Schriftsteller und Journalisten aus Tarbais im 19. Jean-Pierre Boudet, ein ehemaliger Lehrer, zeigt Ihnen sein umfangreiches Werk anhand seiner Artikel, Romane und vor allem seiner Reiseberichte. Gautier war ein großer Reisender, der Europa, Nordafrika und Russland bereiste und zahlreiche Reportagen lieferte, die seine Kurzgeschichten und Gedichte inspirierten.

Die Ausstellung wird von pädagogischen Hilfsmitteln begleitet: illustrierte Vorträge für Schulklassen, Fragebögen für den Besuch und ein Wettbewerb, bei dem man Lesegutscheine gewinnen kann. Bücher und Comics über den Autor ergänzen die Veranstaltung.

Italiano :

La Mediateca Lannemezan ospita una mostra dedicata a Théophile Gautier, scrittore e giornalista di Tarbes del XIX secolo. Jean-Pierre Boudet, ex insegnante, offre ai visitatori la possibilità di scoprire la ricchezza della sua opera attraverso gli articoli, i romanzi e, soprattutto, i diari di viaggio. Grande viaggiatore, Gautier percorse l’Europa, il Nordafrica e la Russia, scrivendo molti resoconti che ispirarono i suoi racconti e le sue poesie.

La mostra è accompagnata da strumenti didattici: lezioni illustrate per le scolaresche, questionari di visita e un concorso per vincere buoni di lettura. Libri e fumetti sull’autore completano l’evento.

Espanol :

La Mediateca de Lannemezan acoge una exposición dedicada a Théophile Gautier, escritor y periodista tarbesino del siglo XIX. Jean-Pierre Boudet, antiguo maestro de escuela, ofrece a los visitantes la oportunidad de descubrir la riqueza de su obra a través de sus artículos, novelas y, sobre todo, sus cuadernos de viaje. Gran viajero, Gautier recorrió Europa, el norte de África y Rusia, escribiendo numerosos reportajes que inspiraron sus cuentos y poesías.

La exposición se acompaña de herramientas pedagógicas: conferencias ilustradas para escolares, cuestionarios de visita y un concurso para ganar bonos de lectura. Libros y cómics sobre el autor completan el evento.

