Exposition Therapeuthic Coverage

9 Rue Edouard Branly Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-06

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-02-06

La galerie La Box propose l’exposition monographique Therapeutic Coverage de l’artiste norvégienne Anna Ihle.

À travers des sculptures et des échanges, Anna Ihle interroge notre manière de vivre le travail, le bien-être, la famille et les normes qui structurent le quotidien, en particulier dans les sociétés scandinaves.

À cette occasion, une table ronde Art contemporain et bien-être aura lieu le même jour, de 15h30 à 17h30, dans l’amphithéâtre de l’ENSA Bourges, avec les artistes Anna Ihle, Marion Dutoit, Goro Tromsø, Julia Volonts et la participation de Clémence Vaillant, directrice du Réseau Culture Santé Centre-Val de Loire. .

9 Rue Edouard Branly Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 07 62 63 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Galerie La Box presents the monographic exhibition Therapeutic Coverage by Norwegian artist Anna Ihle.

L’événement Exposition Therapeuthic Coverage Bourges a été mis à jour le 2026-01-13 par OT BOURGES