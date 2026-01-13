Exposition Therapeuthic Coverage Bourges
Exposition Therapeuthic Coverage Bourges vendredi 6 février 2026.
Exposition Therapeuthic Coverage
9 Rue Edouard Branly Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-02-06
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-02-06
La galerie La Box propose l’exposition monographique Therapeutic Coverage de l’artiste norvégienne Anna Ihle.
À travers des sculptures et des échanges, Anna Ihle interroge notre manière de vivre le travail, le bien-être, la famille et les normes qui structurent le quotidien, en particulier dans les sociétés scandinaves.
À cette occasion, une table ronde Art contemporain et bien-être aura lieu le même jour, de 15h30 à 17h30, dans l’amphithéâtre de l’ENSA Bourges, avec les artistes Anna Ihle, Marion Dutoit, Goro Tromsø, Julia Volonts et la participation de Clémence Vaillant, directrice du Réseau Culture Santé Centre-Val de Loire. .
9 Rue Edouard Branly Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 07 62 63 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Galerie La Box presents the monographic exhibition Therapeutic Coverage by Norwegian artist Anna Ihle.
L’événement Exposition Therapeuthic Coverage Bourges a été mis à jour le 2026-01-13 par OT BOURGES