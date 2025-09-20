Exposition « Tignous Manifeste » Centre Tignous d’Art Contemporain Montreuil

Plus d’informations sur www.centretingousdartcontemporain.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

« Dix après la disparition de Tignous et trois ans après la grande exposition Tignous Forever, je voulais au-delà du pour toujours, offrir l’éternité à Tignous. Loin des commémorations, du chagrin, de la haine et de la vengeance. Un Tignous éternel qui lui ressemble : un artiste contemporain exigeant et flamboyant, drôle et profondément tendre, qui aura marqué son époque et duquel s’inspireront les générations à venir, pour le meilleur !

Le concept de l’exposition est une série d’invitations sous forme de dialogue, avec une quinzaine de personnalités : artistes, auteurs, gens du monde de l’Art et personnalités engagées, qui seront transcrites sous forme de podcast sonore devant chaque accrochage.

L’invité est également invité à prêter une de ses œuvres personnelles, ou d’en faire la reproduction, ou de prêter un objet narratif (une oeuvre qui lui appartient) en relation avec le texte de l’interview, avec Tignous, avec son histoire ou leur rencontre, etc. Le choix des invités est lié à leur histoire commune, leur sensibilité et les relations qu’ils ont entretenues avec Tignous, afin de proposer une histoire collective et un partage de regards actuels et une grande exposition d’art contemporain. »

1. Aurel, dessinateur, illustrateur

2. Pascal Gros, dessinateur de presse,

3. Catherine Meurisse, artiste, dessinatrice de presse

4 .C215, artiste plasticien,

5. Tryo (Daniel Bravo), musicien et compositeur

6. Michel Zoladz, photographe, ancien professeur de photograhie à l’ENSAD

7. Emmanuelle Haïm, Cheffe d’orchestre

8. Patrice Bessac, homme politique, Maire de Montreuil

9. Rima Abdul-Malak, femme politique, ex ministre de la Culture, militante, ex admin. Clowns sans frontières

10. Isabelle Autissier, navigatrice

11. Serge Orru, ancien directeur du WWF et de l’Académie du Climat

12. Fabienne Kriegel, ancienne éditrice aux éditions Chêne, galeriste

13. Jean-Marie Laclavetine, Editeur et romancier

14. Catherine Siné, directrice de publication de “feu” “Siné Mensuel”

15. Jacques Glénat, éditeur, auteur

16 – Gustave Kervern, Réalisateur/scénariste

Exposition visible du 5 septembre au 25 octobre.

Centre Tignous d’Art Contemporain 116 rue de Paris 93100 Montreuil Montreuil 75020 Quartier de Charonne Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 71 89 28 00 https://centretignousdartcontemporain.fr/ http://www.facebook.com/CentreTignousdartcontemporain;https://www.instagram.com/centre.tignous.a.c/ Lieu d’exposition et de soutien à la création artistique, le Centre Tignous d’Art contemporain est également un lieu de résidence, un équipement culturel dédié à la médiation, un centre de documentation, et le siège du service des Arts plastiques de la Ville de Montreuil, qui organise des actions artistiques hors les murs, notamment les Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes à Montreuil. Métro : Ligne 9 – Station Robespierre

Exposition