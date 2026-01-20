Exposition Tini Chouvenc & Tatiana Pozzo di Borgo Limoges

Exposition Tini Chouvenc & Tatiana Pozzo di Borgo

Pour sa première exposition de l’année, rudéral galerie présente les œuvres de la céramiste Tini Chouvenc et de la peintre Tatiana Pozzo di Borgo, réunies autour d’un dialogue entre mémoire de l’absence et présence du silence. Vernissage samedi 21 février à partir de 17h .

5 Rue Jules Guesde Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine ruderalgalerie@mailo.fr

