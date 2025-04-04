Exposition Tisser le futur / Concours international des mini-textiles Musée Jean Lurçat Angers

Exposition Tisser le futur / Concours international des mini-textiles Musée Jean Lurçat Angers vendredi 15 août 2025.

Exposition Tisser le futur / Concours international des mini-textiles

Musée Jean Lurçat 4, Boulevard Arago Angers Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15 10:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

Date(s) :

2025-08-15 2025-08-16 2025-08-17 2025-08-19 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-24 2025-08-26 2025-08-27 2025-08-28 2025-08-29 2025-08-30 2025-08-31 2025-09-02 2025-09-03 2025-09-04 2025-09-05 2025-09-06

Depuis 1993, le musée Jean-Lurçat et de la Tapisserie contemporaine propose ce rendez-vous dédié à la création contemporaine textile. Angers conforte ainsi sa position de ville de la tapisserie et du textile en organisant pour la dixième fois ce concours. .

Musée Jean Lurçat 4, Boulevard Arago Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 24 18 45 serviceculturel.musees@ville.angers.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Tisser le futur / Concours international des mini-textiles Angers a été mis à jour le 2025-08-14 par Destination Angers