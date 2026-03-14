Exposition Titanic, coeur des abysses Rue de Gontaut Biron Pau
Exposition Titanic, coeur des abysses Rue de Gontaut Biron Pau samedi 18 avril 2026.
Exposition Titanic, coeur des abysses
Rue de Gontaut Biron Chapelle de la Persévérance Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-18
Le naufrage du paquebot transatlantique britannique Royal Mail Ship Titanic lors de son voyage inaugural de Southampton à New-York.
Les 18 et 19 avril, sera présentée à la salle de la Persévérance à Pau, la plus grande collection française de documents originaux et d’objets concernant le naufrage du RMS Titanic qui eut lieu les 14 et 15 avril 1912. .
Rue de Gontaut Biron Chapelle de la Persévérance Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 31 54 05 calypso.ph64@orange.fr
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English : Exposition Titanic, coeur des abysses
L’événement Exposition Titanic, coeur des abysses Pau a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Pau