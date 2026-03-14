Exposition Titanic, coeur des abysses Rue de Gontaut Biron Pau

Exposition Titanic, coeur des abysses

Rue de Gontaut Biron Chapelle de la Persévérance Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

Le naufrage du paquebot transatlantique britannique Royal Mail Ship Titanic lors de son voyage inaugural de Southampton à New-York.

Les 18 et 19 avril, sera présentée à la salle de la Persévérance à Pau, la plus grande collection française de documents originaux et d’objets concernant le naufrage du RMS Titanic qui eut lieu les 14 et 15 avril 1912. .

Rue de Gontaut Biron Chapelle de la Persévérance Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 31 54 05 calypso.ph64@orange.fr

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English : Exposition Titanic, coeur des abysses

L’événement Exposition Titanic, coeur des abysses Pau a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Pau