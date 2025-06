Exposition « Tocsin » de Marion Flament Les Petites Écuries Nantes 20 septembre 2025 15:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-20 15:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Sur les ruines de villages engloutis par un lac artificiel, Marion Flament collecte des bribes de matières minérales et d’objets perdus. Les clés ou les clous enfouis témoignent d’histoires partiellementépargnées par le tocsin, alerte annonçant l’arrivée d’une catastrophe. L’exposition fait suite à une résidence de recherche aux Petites Écuries et avec l’artisan verrier d’Arcam Glass, pendant laquelle Marion Flament a expérimenté l’inclusion et la fusion de ses matières du passé ? roche volcanique, acier, rouille ? avec le verre.Bio Marion Flament (née en 1989) est diplômée de l’EnsAD de Paris après l’École Boulle et un échange à l’EAV Parque Lage de Rio de Janeiro. Elle poursuit ses recherches lors d’un post diplôme en lumière interactive àl’EnsAD-LAB. Elle a été lauréate de la Fondation des artistes, des aides à la recherche et à la première exposition de l’ADAGP et du CNAP, du prix Don papa art program, de l’académie des savoir-faire d’Hermès sur le verre, des résidences de la Madeleine à Arles, de la Junqueira à Lisbonne, du Bel ordinaire à Pau, des ateliers de Paris, de la Villa Belleville et de la Casa de Velazquez à Madrid Les petites écuries réunissent des ateliers des arts du feu, des résidences d’artistes, une galerie d’exposition et le réseau Factotum. Laboratoire de production artistique et de transmission,Les petites écuries soutiennent la création contemporaine et artisanale et sont propices à la rencontre avec les publics. Elles sont portées parles Factotum, réseau de structures de productionen arts visuels.Le réseau Factotum comprend : amac, Arcam Glass, Cellule B, Éditions Paris-Brest, Émaux Métaux, Marie Hulbert & Simon Fédou,La Mutine, MilleFeuilles, Philippe Piron, Le Plongeoir – Pôle numérique, Pôle Print – Bonus Vernissage 26 juin 2025 à 18hOuverture les mercredis et les jeudis de 15h à 19hOuverture exceptionnelle les samedis 5 juillet et 20 septembre de 15h à 19hFermeture estivale entre le 1er et le 25 août

Les Petites Écuries Nantes 44021

https://lespetitesecuriesnantes.fr/