Exposition | Toiles Colorées Quai Voltaire Langeac

Quai Voltaire Médiathèque Langeac Haute-Loire

Début : 2025-12-16

fin : 2025-12-27

2025-12-16

Venez découvrir l’exposition Toiles Colorées au rée de chaussée de la médiathèque. Paysages, portraits ethniques, natures mortes, visions exotiques, chats domestiques, animaux sauvages, créations au pouring, petites et grandes aquarelles…

Quai Voltaire Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 23 01 contact.mediatheque@ville-langeac.com

Come and discover the Toiles Colorées exhibition on the ground floor of the multimedia library. Landscapes, ethnic portraits, still lifes, exotic visions, domestic cats, wild animals, pouring creations, small and large watercolors?

