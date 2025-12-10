Exposition toiles d’Enora Ménoret

1 rue du Tribunal Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 16:30:00

fin : 2026-02-17 19:30:00

Date(s) :

2026-01-15

Exposition des toiles d’Enora Ménoret, une invitation au voyage mêlant des techniques variées et des citations colorées. Proposé par la Bicoque. .

1 rue du Tribunal Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 45 82 93 14

English :

L’événement Exposition toiles d’Enora Ménoret Redon a été mis à jour le 2025-12-10 par OT PAYS DE REDON