Exposition toiles d’Enora Ménoret Redon jeudi 15 janvier 2026.
Début : 2026-01-15 16:30:00
fin : 2026-02-17 19:30:00
Exposition des toiles d’Enora Ménoret, une invitation au voyage mêlant des techniques variées et des citations colorées. Proposé par la Bicoque. .
1 rue du Tribunal Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 45 82 93 14
