Exposition Tomi Ungerer Drusenheim

Exposition Tomi Ungerer Drusenheim mercredi 7 janvier 2026.

Exposition Tomi Ungerer

2 rue du stade Drusenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-01-07 10:00:00
fin : 2026-02-07 12:00:00

Date(s) :
2026-01-07

Une occasion de (re)découvrir le trait incisif, l’imaginaire foisonnant et le parcours exceptionnel de cet auteur-illustrateur de renommée mondiale avec une sélection de ses illustrations, affiches et autres travaux. En lien avec le spectacle French Touch made in Germany.   .

2 rue du stade Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est   info@poleculturel-drusenheim.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition Tomi Ungerer Drusenheim a été mis à jour le 2025-12-31 par Office de Tourisme du Pays Rhénan