Exposition: Tonton Olive fait la tronche Passage Carnot Pau

Passage Carnot Café Aquiu Pau Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-10-15
fin : 2026-01-15
À Pau, au café-épicerie Aquiu, l’univers pop se dévoile sans détour. Du 15 octobre 2025 au 15 janvier 2026, Tonton Olive accroche ses portraits hauts en couleur au Passage Carnot. Des figures familières, issues de la fiction ou de la culture populaire, prennent la pose… et la moue. L’exposition “Fait la tronche” vous invite à plonger dans un monde acidulé, drôle et expressif. Un quiz plein de surprises vous attend le 5 novembre à 19h30 à vous de jouer ! .
Passage Carnot Café Aquiu Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 17 70 49 olivrius@gmail.com
