Exposition “ Too Old to Die Young” – 3 avril – 31 mai 2026, Citadelle de Villefranche sur mer, Villefranche-sur-Mer

Exposition " Too Old to Die Young" – 3 avril – 31 mai 2026
Citadelle de Villefranche sur mer
Alpes-Maritimes

Début : 2026-04-03T10:00:00+02:00 – 2026-04-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T17:00:00+02:00

Que reste-t’il quand on ne meurt pas jeune ?

La mythification d’une jeunesse fauchée dans son âge d’or est pleinement inscrite dans notre société. Que Kurt soit parti trop tôt, nous sommes bien d’accord. On aurait aimé voir ce que donne sa voix éraillée à l’aube de ses soixante ans, chantant Something on the way dans un monde déséquilibré sur quasiment tous les plans. Too Old to Die Young.

Immédiatement, la phrase renverse et une tension générationnelle apparaît, un slogan underground qui surfe sur l’esthétique post-jeunesse. Dans une culture de la survivance plutôt que de l’héroïsme, à la façon d’un Camus où l’absurde de vouloir rester à tout prix dans cette vie devient un acte militant, l’idée du collectif et de ce qu’est La Station, continue, utilisant l’humour et le cynisme en remparts, adoptant une attitude mi-hallucinée, mi-désabusée pour avancer, malgré tout.

Une culture de la marginalité raisonnable, acceptable finalement, s’attachant à trouver de la beauté dans tout ce qui reste ou tout ce qui s’achète. Too Old to Die Young devient une poétique de l’après, du résidu, de ce qui continue. La phrase peut également apparaître comme une déclaration : vous avez devant vous des artistes qui ont dépassé le mythe de la précocité, et qui font face à leurs œuvres, refusant le survol ou le spectaculaire facile.

La Station, lieu mythique de la création contemporaine dans le paysage azuréen, est un espace inédit créé en 1996, un artist run space inventif, essentiel, humain, célébrant une pratique artistique joyeusement ambiguë, à mi-chemin entre l’ego et le commun. La Citadelle – Centre d’art & Musée – est heureuse d’inviter quatorze artistes à fêter les trente ans de La Station à l’occasion de cette exposition.

Citadelle de Villefranche sur mer
place emmanuel philibert
06230 villefranche-sur-mer
Villefranche-sur-Mer
06230
Alpes-Maritimes
Provence-Alpes-Côte d'Azur
museedelacitadelle@villefranche-sur-mer.fr

La Station fête ses 30 ans à La Citadelle. Vernissage le jeudi 2 avril 2026 à 18h à l’occasion de l’ouverture du festival « Les Visiteurs du Soir » du réseau Botoxs.