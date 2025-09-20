Exposition Tops of Pop : 20 ans de Création Couleurs / Noir & Blanc Espace d’art moderne et contemporain Edith Allard Megève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Olivier Tops fête ses 20 ans de création à Megève à travers une exposition de près de 150 œuvres présentant ses différents univers et techniques artistiques : des photographies sur Megève aux instantanés de voyages, du « Nailshading » au « Textportait » qui revisite le Pop Art à sa manière, en passant par des photographies sur toiles peintes, jusqu’au « Smart Art ». Quelques toiles géantes ponctuent cette balade artistique qui fait la part belle au village natal de l’artiste. L’artiste protéiforme présente dans ce parcours artistique sa toute dernière technique intitulée « 3 for 1 » qui enrichit l’œuvre d’une dimension musicale inattendue. Fils et petit-fils de photographes mègevans, tombé dans les bacs de développement photo dès l’enfance, Olivier Tops s’oriente au cours de sa carrière vers la photographie de voyage. Témoin de son temps, il puise dans les univers des expressions artistiques du XXe et XXIe siècle son inspiration.

Espace d’art moderne et contemporain Edith Allard Le Palais, 74120 Megève Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450918567 http://megeve.fr Espace culturel et d’exposition Parking à proximité, ascenseur

Dans son espace culturel au Palais, Megève présente une exposition consacrée à l’artiste et photographe mégevan Olivier Tops.

© Olivier Tops