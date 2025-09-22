EXPOSITION TORREILLES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI Avenue des Pyrénées Torreilles

EXPOSITION TORREILLES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI Avenue des Pyrénées Torreilles lundi 22 septembre 2025.

Début : Lundi 2025-09-22 15:00:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

2025-09-22 2025-09-27

Exposition temporaire « Torreilles de demain »

Avenue des Pyrénées Ancienne maison paroissiale Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 07 53 46 26 patrimoinetorreilles66@gmail.com

English :

Temporary exhibition « Torreilles of tomorrow

German :

Temporäre Ausstellung « Torreilles de demain » (Torreilles von morgen)

Italiano :

Mostra temporanea « Torreilles di domani

Espanol :

Exposición temporal « Torreilles de demain

