Exposition TOTEMS Cinéma Le Sénéchal Guéret

Exposition TOTEMS

Cinéma Le Sénéchal 1 Rue du Sénéchal Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-01-23

Ces dessins tentent d’exprimer la diversité des liens et histoires unissant animaux et humains. Avec féerie et poésie mais parfois aussi terre à terre, ils appellent à explorer l’imaginaire des animaux-totems. Ils font partie des illustrations du livre Le Pays du Dragon et autres contes ; certains d’entre eux sont même le point de départ de ce projet mené en duo avec l’auteur Daniel Miles.

Du 23 janvier au 14 mars

Mercredi 28 janvier initiation au dessin de bande dessinée, animée par Valentin Desfemmes

À la manière des dessinatrices et dessinateurs de BD, les enfants devront traduire un scénario en dessin.

Les planches fournies comportent des cases déjà remplies fournissant ainsi aux enfants des exemples à

suivre.

Entrée libre et gratuite .

Cinéma Le Sénéchal 1 Rue du Sénéchal Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 98 69 79 contact@cac23bis.fr

English :

