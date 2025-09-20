Exposition « Toulon inédit » à l’église romane Église romane de Toulon-sur-Arroux Toulon-sur-Arroux

Exposition « Toulon inédit » à l’église romane Église romane de Toulon-sur-Arroux Toulon-sur-Arroux samedi 20 septembre 2025.

Exposition « Toulon inédit » à l’église romane 20 et 21 septembre Église romane de Toulon-sur-Arroux Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir des photos inedites de Toulon et de son passé lors de l’exposition Toulon inédit présentée à l’église romane de Toulon-sur-Arroux.

Église romane de Toulon-sur-Arroux Place du Château, 71320 Toulon-sur-Arroux Toulon-sur-Arroux 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Église romane du XIIe siècle.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Toulon patrimoine 71