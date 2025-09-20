Exposition « Toulon inédit » à l’église romane Église romane de Toulon-sur-Arroux Toulon-sur-Arroux
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir des photos inedites de Toulon et de son passé lors de l’exposition Toulon inédit présentée à l’église romane de Toulon-sur-Arroux.
Église romane de Toulon-sur-Arroux Place du Château, 71320 Toulon-sur-Arroux Toulon-sur-Arroux 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Église romane du XIIe siècle.
Journées européennes du patrimoine 2025
© Toulon patrimoine 71