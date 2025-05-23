Exposition Tous à plumes, les oiseaux dans les collections patrimoniales

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-14

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-04-14

Voyage dans l’histoire de l’observation des oiseaux, des grandes expéditions aux collectes locales.

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1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

A journey through the history of birdwatching, from major expeditions to local collections.

L’événement Exposition Tous à plumes, les oiseaux dans les collections patrimoniales Chartres a été mis à jour le 2026-03-22 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES