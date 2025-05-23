Exposition Tous à plumes, les oiseaux dans les collections patrimoniales Chartres
Exposition Tous à plumes, les oiseaux dans les collections patrimoniales Chartres mardi 14 avril 2026.
Exposition Tous à plumes, les oiseaux dans les collections patrimoniales
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-14
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-04-14
Voyage dans l’histoire de l’observation des oiseaux, des grandes expéditions aux collectes locales.
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1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
A journey through the history of birdwatching, from major expeditions to local collections.
L’événement Exposition Tous à plumes, les oiseaux dans les collections patrimoniales Chartres a été mis à jour le 2026-03-22 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES