Exposition Tous Humains à la Médiathèque

1 Place des Jardins Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-14

Dans le cadre de La Science se livre 2026 avec l’Espace Mendès France, la Médiathèque propose l’exposition Tous Humains . Nous sommes aujourd’hui un peu plus de 7,5 milliards d’êtres humains sur Terre, appartenant à une seule espèce Homo sapiens. Cela n’a pas souvent été le cas et l’histoire de notre famille, les Hominidés, montre une grande diversité. L’exposition raconte de quelle manière nous sommes tous construits en tant qu’humain de la la même façon, avec les mêmes éléments. D’un individu à l’autre, nos organes varient de volume et de forme, mais ces petites variations ne changent en rien leur fonction. Exposition visible mardi 15h30-18h30, mercredi 10h-12h & 14h-18h30, vendredi 15h30-18h30 et samedi 10h-17h. Informations au 05 49 63 27 41. .

1 Place des Jardins Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 27 41 mediatheque@cc-avt.fr

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English : Exposition Tous Humains à la Médiathèque

L’événement Exposition Tous Humains à la Médiathèque Airvault a été mis à jour le 2026-03-19 par CC Airvaudais Val du Thouet