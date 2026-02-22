Exposition Tous les métiers sont mixtes le long de la voie douce Granville

Exposition Tous les métiers sont mixtes

le long de la voie douce Rue du Boscq Granville Manche

Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes qui s’inscrit dans la démarche #anouslagalite.

Tous les métiers sont mixtes est une exposition de 21 portraits de femmes et d’hommes s’épanouissant dans des professions encore trop considérées comme inattendues, pour promouvoir la liberté de choix des métiers.

Ils et elles sont sage-femme, ajusteuse, assistant maternel, chirurgienne, vigneronne… Sourour, Sylvia, Florian, Marie-Alexandra, Valérie, Camille et Florentine, Marine, Pierre, Chloé, Rougui, Chrystèle… autant de noms, de visages et de métiers seront à découvrir au détour d’une marche sur la voie douce reliant le Val-ès-Fleurs au centre-ville. .

